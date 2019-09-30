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Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı

Çorum'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil hoparlörler ve cips paketleri içerisine gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.09.2019 13:02Hoparlörlerden müzik yayını yerine uyuşturucu çıktı
Çorum'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil hoparlörler ve cips paketleri içerisine gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun, Ankara ve İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen geçen narkotimler takibe aldıkları 3 aracı il merkezi ve Osmancık ilçesinde durdu. Narkotik köpeği Zeus'unda katıldığı operasyonda otomobillerde yapılan aramalarda hoparlörler ve araçların bazı bölümlerine gizlenmiş 84 adet ekstasy, 290 adet hap,200 gram skunk, 50 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Narkotik, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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