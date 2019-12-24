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Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu

Çanakkale'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.

24.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:02
'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik Gelibolu ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, araç hoparlörünün içine saklanmış 2 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile bir miktar sentetik uyuştucu ele geçirildi.
köpeği "Şila" tarafından yeri tespit edilen uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA


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