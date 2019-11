'Hopi Meet Up 2019: Retail Now' etkinliğinin ilki gerçekleşti

Hopi Meet Up Retail Now etkinliğinin ilki gerçekleşti. Etkinliğin ana gündem maddesi değişen tüketici alışkanlıkları, datanın bu değişimdeki hayati önemi ve perakendede nasıl etkin kullanılacağı oldu. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, "Benim tahminime göre 4 senede alışverişlerin yüzde 40'ı internetten yapılmaya başlanacak. Bu oranın yüzde 45-50'yi de geçmeyeceğini düşünüyorum" dedi. Türkiye 'de mobil sadakat uygulaması sektörünün öncülerinden Hopi, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi amaçladığı 'Meet Up: Retail Now' etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi. Açılışını Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in yaptığı ve 200'ü aşkın katılımcı ile gerçekleştirilen 'Hopi Meet Up Retail Now'da alışverişin bugünü ve geleceği konuşuldu.Cem Boyner: "Hopi yediveren gibi doğuran bir iş haline geldi, 'perakendenin Spotify 'ı' olacak"Hopi Meet Up Retail Now buluşmasının açılış konuşmasını yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Hopi'yi geliştirmek için 3 yıl çalıştıklarını hatırlatarak, "Bu süreçte teknoloji geliştirmek bize mi kaldı diye düşündüğümüz günler oldu ama 2015'ten bu yana Hopi o kadar önemli bir noktaya geldi ki artık yediveren gibi doğuran bir iş haline geldi. Hopi 'perakendenin Spotify'ı' olma yolunda ilerliyor." dedi."4 yılda alışverişin yüzde 40'ı internete kayacak"Perakendede çok büyük tektonik değişiklikler olduğunu söyleyen Cem Boyner, "Benim tahminime göre 4 senede alışverişlerin yüzde 40'ı internetten yapılmaya başlanacak. Bu oranın yüzde 45-50'yi de geçmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.Neslihan Uçar Çadırcı: "Kişiselleştirme devri bitiyor, devir duyuları anlama devri"Müşteriyi anlamanın her zamankinden önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, "Artık yıllardır anlatılan kişiselleştirmeden bahsetmiyoruz, duyulara ve duygulara hitap etmemiz gerekiyor. Müşteri mağaza içinde mutlu mu mutsuz mu, ona nasıl daha iyi hizmet verebilirim konusunu dert ediyoruz. Müşterilerin yüzde 81'i mağazaya gitmeden önce 'online'da fiyat araştırması yapıyor. Yüzde 75'i kalite ve fiyatın paralel olmadığını düşünüyor. Deneyim çok daha önemli bir hale geldi." dedi."Hopi markalar ve müşteri arasında teknolojik bir köprü"Hopi'nin 7,8 milyon kullanıcısı ve 162 üye markadan oluşan dev koalisyonu ile müşteriyi anlamak için büyük veriyi anlamlandıran çok önemli bir köprü görevi gördüğünü anlatan Uçar, "Artık kampanya ile ürün satmak daha da zor. Alım gücünün azalması da bu durumun önemli bir etkeni. Mağazalar artık sadece vitrin olarak kullanılıyor. Markalar artık müşteriye kişisel kampanyalar, çözümler ve ayrıcalıklı hizmet sunmak durumunda. Hopi büyük datayı anlamlandırmak için her gün 40 farklı kaynaktan gelen 15 milyon anlık veriyi işliyor. Hopi bir teknoloji yani bir köprü ve ürün satmıyor, müşteriyi yönlendiriyor." şeklinde konuştu.Perakende sektöründe müşteri sadakatinin önemini vurgulayan Neslihan Uçar Çadırcı Hopi'nin başarısını da bunun bir kanıtı olduğunun altını çizdi. Hopi'nin en sadık kalınan markalar arasında Migros ve Yemeksepeti'nin ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Çadırcı, "2019 yılında Hopi'nin üstünden geçen alışveriş cirosunun 6 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bu da 24 milyon işlem demek. Hopi ile bugüne kadar kullanıcılarımıza 400 milyon Paracık kazandırdık. Kullanıcılarımız bu Paracıkların 338 milyonunu yüzde 34 daha değerli şekilde 453 milyon olarak harcadı. Yani Hopi ile hem kullanıcı hem de perakendeci için daha akıllı ve avantajlı bir alışveriş ortamı oluşturdu." dedi.Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, BP Türkiye Ülke Müdürü Martin Thomsen ve Boyner Genel Müdürü Eren Çamurdan'ın katıldığı panel oturumunda ise değişen müşteri motivasyonları karşısında data ve sadakat programlarından nasıl faydalandıklarından bahsedildi."E Ticarette Türkiye dünyadan hızlı büyüyor"E-ticarette dünyada yüzde 22'lik bir büyüme gerçekleşirken, Türkiye'de oranın yüzde 37 olduğunun altını çizen Perakende Gurusu Douglas Stephens, "Türkiye'de internet alışverişi genç nüfusun fazlalığı nedeniyle daha hızlı büyüyor. Türkiye'de yaş ortalaması 31, Avrupa'ya göre 10 yaş daha genç" dedi.Verinin önemini vurgulayan Stephens, "Çok büyük ölçeklli küresel e-ticaret devleri tüketici davranışını analiz ediyor. Bu şirketlerin yaptığı en önemli şey veri akışını kontrol etmek. Biz daha herhangi bir ürünü sipariş etmeden isteyeceğimiz ürünün sevkiyatını başlatacak bir altyapı kuruyorlar" diye konuştu.Mağazaların deneyim merkezine dönüşmesi gerekiyorE-ticarette yolun daha başında olduğumuzu vurgulayan Stephens, "Online ekonomi şu an çok küçük, bu gelecekte büyük ölçüde değişecek. Günümüzde 1,9 trilyon dolarlık bir işlem gerçekleştirilirken, potansiyel 27 trilyon dolar" dedi.Mobil ticaretin 10 yılda 10 kat arttığını vurgulayan Douglas Stephens, "Gelecekte mağazalara gitme oranımız azalacak. Bu nedenle mağazaların insanlara deneyim sunan mecralar haline gelmesi, perakendecilerin ise veriyi iyi kullanarak tüketiciyle doğrudan ilişki kurmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL