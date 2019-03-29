Hopman Kupası’na veda mı?

Tenis
gündemine sadece birkaç ay önce düşen Hopman Kupası’nın akıbetiyle ilgili endişeler gerçek oldu... 1988 yılından bu yana Avustralya’nın efsanevi Davis Kupası kaptanı Harry Hopman adına Perth’te yapılan Hopman Kupası’nın bundan böyle yapılması zor görünüyor...
2020 tenis takviminin hemen başında Avustralya’nın üç kentinde yapılacak ATP Kupası, Hopman Kupası’nın ev sahibi olan Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’te başlayacak. Tenis kamuoyunda tartışma yaratan bu kararla birlikte, yıllardır Hopman organizasyonunu birlikte yürüten Tennis Australia ile ITF, yolları ayırmış oldu. Tennis Australia’nın, 22 milyon dolar para ödüllü ATP Kupası’nı Avustralya Açık öncesi takvimin tam kalbine yerleştirerek, elindeki en değerli ürünlerden birini yok etmesi sorgulanıyor.
Tennis Australia, yayımladığı resmi açıklamasında ATP Kupası ile birlikte Sidney ve Brisbane’daki devam eden organizasyonlara, Adelaide’a yeni koyulan ATP-WTA turnuvasına, hatta Canberra’daki Challenger’a bile vurgu yaparken, Hopman Kupası’ndan tek kelime bile bahsetmedi.
Tenisin olimpiyat oyunları ve Grand Slam turnuvalarıyla birlikte karışık çiftler müsabakasının oynandığı yegâne turnuva olan ve gayrıresmi "Dünya Karışık Çiftler Takım Şampiyonası" niteliği taşıyan Hopman Kupası’nda bu yılın başındaki 31. turnuvada Roger Federer
ve Belinda Bencic şampiyonluğa ulaşmıştı. Roger Federer ve Serena Williams’ı kariyerlerinde ilk kez bir resmi maçta yüzleştiren 2019 turnuvası 119 bin 364 seyirciyle rekor kırmış, Almanya- İsviçre
final serisini ise 14 binin üzerinde tenissever izlemişti.
Turnuvayı takviminde tutmaya devam eden ITF, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Hopman Kupası’nın arkasında olduklarını duyurdu. 2022’ye kadar kontratı bulunan organizasyona yeni bir tarih ve sponsor için çalışmaların sürdüğünü açıklayan ITF, kupayı devam ettirmeyi planlıyor.
Ancak oyuncuların Avustralya sezonunda boşluğunun bulunmaması, normal şartlarda dünya sıralamasında hem erkek hem de kadınlarda en yüksek kombine sıralamaya sahip ülkelerin katılabildiği ve bu nedenle geçmişinde çok kaliteli katılım listeleri oluşturan Hopman Kupası’nın geleceğine dair en büyük soru işareti. Turnuvanın aralık ayına çekilmesi durumunda ise oyuncuların Avustralya Açık’a bir ay süre varken Perth’e gitmeyi isteyip istemeyecekleri sorunu ortaya çıkacak.
Hazırlayan: Şevket F. ERBAY
Perth, Avustralya, Tenis, Spor
Kaynak: EuroSport.com