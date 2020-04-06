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Horasan, Ağrı-Kars-Iğdır illerini Büyükşehirler arası geçiş yasağına müdahil oldu

Horasan, Ağrı-Kars-Iğdır illerini Büyükşehirler arası geçiş yasağına müdahil oldu İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu Korona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasaklandı.

06.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:07
Horasan , Ağrı-Kars- Iğdır illerini Büyükşehirler arası geçiş yasağına müdahil oldu
ERZURUM - İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu Korona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasaklandı.
Etrafı büyük şehirlerle kaplı olan fakat büyükşehir statüsünde olmayan Kars-Ağrı-Iğdır gibi şehirlerinin ise bu durumda otomatikmen yasaklanan iller arasına girdiği görülüyor. Türkiye geneli 30 büyükşehir den biride Erzurum'un olması nedeniyle doğuda stratejik konuma sahip olan Erzurum'un Horasan ilçesi Kars Ağrı ve Iğdır illerinin Batıya ulaşımını kesti ve bu illerde 30 büyükşehir yasağına otomatik olarak müdahil olmuş oldu Horasan İlçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri Azerbaycan Kars Sarıkamış Iğdır yolundan ilçe şehir merkezine giriş yolunu tamamen trafiğe kapatarak gelen araçları Çevre yoluna yönlendirdi ayrıca uluslar arası geçiş güzergahı olan İran-Ağrı-Van-Erzurum karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında şehir merkezine Van, Ağrı, Kars, Iğdır'dan gelen araçlar alınmıyor ilçeden Erzurum yönüne giriş çıkış yolunda ise polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yapmış olduğu kontrollerle hem İlçe merkezine hem de araçların Erzurum yönüne gidişlerine izin verilmiyor. İlçenin Uluslar arası yolları birbirine bağlayarak kavşak görevi konumunda olması nedeniyle Horasan'da 3 ayrı noktada polis ve jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri almış durumda hiç bir şekilde izin belgesi olmayan araçların geçişine izin verilmiyor ekipler denetimlerin aralıksız sürdürürken araç içerinde bulunan vatandaşlarında ateş ölçer ile ateşlerini ölçüyor. Horasan, Ağrı-Kars-Iğdır illerini Büyükşehirler arası geçiş yasağına müdahil oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Horasan, Iğdır, Ağrı, Kars, Genel

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Horasan, Ağrı-Kars-Iğdır illerini Büyükşehirler arası geçiş yasağına müdahil oldu
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