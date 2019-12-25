Haberler » Güncel » Horasan'da Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı - Haber

Horasan'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı.

25.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:08 Horasan'da Doğu Türkistan için
Erzurum'un ilçesinde, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı. Dörtyol Meydanında toplanan grup Hürriyet Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.

Horasan'da öğle saatlerinde, Taha Tığtepe öncülüğünde birçok Sivil Toplum Kuruluşları Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için, 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi. Dörtyol Meydanında toplanan grup Yavuz Selim Caddesinden, Hürriyet Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla slogan atarak yürüdü.

Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Taha Tığtepe, İslam coğrafyasının kan ağladığına vurgu yaptı.

Baskı ve zulme maruz kalan İslam coğrafyalarının saymakla bitmediğini anlatan Ademoğlu, "Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Arakan ve dünyada ismi şu anda kalıma gelmeyen mazlum coğrafya ve orada kan ağlayan işkence gören ölümleri gören gözleri önünde evlatları kesilen öldürülen, açlıktan ölen, çocuklarımız var. Bize insanlık dersi vermeye kalkanlar işte bu zulmü yapanlar onlar. Sonra bize insanlık dersi vermeye kalkışıyor" dedi.

Ademoğlu, asıl insanlığın mazlumun ve yetimin yanında olmak olduğunu belirterek, "İnsanlık yetime sahip çıkarak insanlığın göstermektir. Doğu Türkistan'dan bilinmeyen görülmeyen o kadar çok şey var ki. Bunlar anlatmakla bitmez. O nedenle biz her zaman onların ve diğer mazlum kardeşlerin yanındayız" ifadesini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık grup, dualar ettikten sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - ERZURUM

Doğu Türkistan, Horasan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:51:11