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Horasan'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzurum'un Horasan İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

22.07.2019 10:33 Horasan
Erzurum'un Horasan İlçesi'nde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Horasan ilçesine 10 km uzaklıkta Karakurt yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 49 E 1814 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan ve 2'si ağır yaralanan 3 kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Erzurum, Horasan, 3. Sayfa

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