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Horasan'da TIR traktöre çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Horasan'da TIR traktöre çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

02.09.2019 23:16
Horasan'da TIR traktöre çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza dün gece geç saatlerde Horasan ilçesi Karaçuha Mahallesi Erzurum-Horasan karayolunda meydana geldi.
İddiaya göre sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR, sağ şeritte seyreden traktöre çarptı
Kazada traktörde bulunan aynı aileden iki kişiden Eren Çaldıran olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişide ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Horasan İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Eren Çaldıranın cenazesi ise Horasan İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kısa sürede kaza haberini alan yakınları hastaneye akın etti Eren Çaldıran'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgilide soruşturma başlattı.
Horasan'da TIR traktöre çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Yerel

Kaynak: İHA

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