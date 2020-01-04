Haberler » 3. Sayfa » Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu - Haberler

Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu

Erzurum-Kars karayolunda buzlu yolda kayan tır şarampole uçtu.

04.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:22 Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
Erzurum- karayolunda buzlu yolda kayan tır şarampole uçtu. Karakurt mevkisinde meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kars istikametinden giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 EA 4806 plakalı tır, Horasan yolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçtu. Kaza sonrası tır sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer tır sürücüleri kazazedenin yardımına koştu. verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Erzurum, Horasan, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:44   Karamollaoğlu: Milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır - Haberler
12:44   CHP'den memur maaş zammına eleştiri - Haberler
12:40   Milletvekili Ceylan'dan Başkan Ataç'a ziyaret - Haberler
12:39   Rektör Taş kütüphanede öğrencileri ziyaret etti - Haberler
12:38   MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü... - Haberler
12:15   Kasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşınıyor - Haberler
12:03   Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye binlerce kişi katıldı - Haberler
10:53   Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle düzenlediği gizli toplantılar ifşa edildi - Haberler
10:48   Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya Venezuela hükümetinden tepki geldi - Haberler
10:41   Babası, kayıp gencin cesedini kolundaki dövmeden teşhis etti - Haberler
4.01.2020 12:54:50