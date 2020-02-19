HORECA fuar açılışı Fuarizmir'de gerçekleşti

Turizm sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 5.'si düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İzmir 'de açıldı. Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau, yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin turizminin son 20 yılda Türkiye kadar gelişmediğine vurgu yaptı.



HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın açılışı Fuarizmir'de gerçekleşti. Açılış törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ve çok sayıda davetli katıldı. Çok sayıda katılımcı ve ziyaretçinin bulunduğu fuarın ilk gününde İzmir protokolü stantları gezerek katılımcılar ile buluştu.



Mehmet İşler'den teşekkür konuşması



Açılışta sahneye çıkarak açıklama yapan TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, bu fuarın açılmasında ve İzmir turizminin gelişimine katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a teşekkür etti. Fuarın katılımcı ve ziyaretçi sayısı açısından kalabalık olmasının sevindirici olmasına vurgu yapan işler, İzmir turizminin geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha da gelişeceğini, bu gelişimde fuarların önemli rol oynadığını söyledi.



"Hiçbir ülke turizmde, son 20 yılda Türkiye gibi gelişmedi"



Fuarİzmir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau Türkiye'nin Almanya için büyük önem taşıdığını söyledi. Türk turizminin gelişimini değerlendiren Ihlau, "Hiçbir ülke turizmde, son 20 yılda Türkiye gibi gelişmedi. Ülkeniz sahip olduğu tüm turizm değerleriyle eşi benzeri olmayan bir muhteşemlik barındırıyor. Alman turizm sektörü olarak İzmir ve çevresini büyük bir geleceği olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.



"15 bin ziyaretçi ağırlamak istiyoruz"



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ise uluslararası rekabette öne çıkan tesislerin ve yeni projelerin devreye girmesiyle fuarın öneminin arttığını aktardı. Bu yıl fuarda 15 bin ziyaretçiyi ağırlamak istediklerini belirten Çorabatır, "Dış pazarlardan gelen turist sayısı 2019 yılında yüzde 12.2 artışla 51 milyonu buldu. 2019 yılını başarıyla tamamladık. 2020'de çift haneli büyüme bekliyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale gelen turizm sektörü diğer sektörlerle karşılaştırıldığında önemi çok büyük. Turizm gelirlerini arttırmak için kişi başı geliri yüksek nitelikli fuarları misafir etmeliyiz" ifadelerinin kullandı.



İzmir'de 1.3 milyon turist ağırlandı



Açılışta konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, fuarlar kenti İzmir'de turizmle ilgili fuarın taşıdığı öneme dikkat çekerek geçen yıl İzmir'de 1.3 milyon turistin ağırlandığını söyledi. Ayyıldız, devletin yatırımları sayesinde her yıl bu rakamın artmasının sağlandığını dile getirdi.



İzmir'e özel mobil uygulama: 'Visit İzmir'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı konuşmada İzmir'in tarihi mirasının dünyaya tanıtılması için kapsamlı olarak çalıştıklarını söyledi. Dünya ölçeğinde bir turizm şehri olmak için odalarla birlikte ortak stratejiler belirlediklerini dile getiren Soyer, "11 farklı destinasyonun türünün uzmanları ile birlikte envanter hazırlıyoruz. İzmir'deki turizm alanları mercek altına alındı. 2020 ortasında çalışmalar bittiğinde kentimizde kültür, arkeoloji gibi tüm destinasyonlar belgelenecek. İzmir'e gelen turistler 'Visit İzmir' adlı yeni mobil uygulamayla kenti tanıyacak" diye konuştu. - İZMİR