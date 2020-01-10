HORECA Fuarı için geri sayım başladı

Konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisini içinde barındıran HORECA (Otel, Restoran, Cafe) buluşması, 15-18 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ fuar merkezinde gerçekleştirilecek. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarda 600'ün üzerinde katılımcı firma ve 3 bin 700'den fazla markanın yer alacağını, aynı zamanda 50 binden fazla misafirin de ziyaret etmesinin beklendiğini kaydetti.



HORECA fuarının tanıtım toplantısı, Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) yapıldı. Toplantıya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, ANFAŞ üyeleri ve turizmciler katıldı.



Fuar hakkında bilgiler veren Ali Bıdı, ANFAŞ ekibi olarak, HORECA buluşmasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



600'ün üzerinde katılımcı



Fuarın yüzde yüz doluluk oranına ulaştığına işaret eden Bıdı, "Bu yıl katılımcılarımıza daha verimli olanaklar sağlamak ve iş potansiyellerini en az ikiye katlamaları amacıyla 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas ve 27. ANFAŞ Food Product Gıda ve İçecek İhtisas fuarlarını eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Toplam 600'ün üzerinde katılımcı firma, 3 bin 700'den fazla marka fuarlarımızda yer alırken, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz" dedi.



Yurt dışı alım heyetleri ve katılımcılar arasında düzenlenecek B2B görüşmelerinde, toplam 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedeflendiğini kaydeden Bıdı, ekibinin sektörün önünü açacak uluslararası yeni hedef pazarlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Bıdı, 70 ülkeden alım heyetinin de HORECA buluşması için kente geleceğini duyurdu.



31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas ile 27. ANFAŞ Food Product Gıda ve İçecek İhtisas fuarında, Türkiye'nin sektördeki satın alma platformlarının bir araya geleceğini kaydeden Bıdı, "ANFAŞ tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; 2020 yılında yatırım ve renovasyon gerçekleştirilecek otel, restoran, kafe, hastaneler ve yurtlar için satın alma müdürü ve yöneticileri, katılımcılarla buluşma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinde misafirhaneleri bulunan kamu kurumlarında görev yapan satın alma yöneticileri ve ihale komisyon üyeleri de fuar boyunca alımlar gerçekleştirilecek" dedi.



Aynı zamanda Bıdı, 3 gün sürecek fuarda çeşitli etkinlikler yapılacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA