Horeca İlk Yılında Büyüdü

Konaklama sektörü, turizm ve gastronomiyi buluşturarak 12 bin metrekare alanda düzenlenen fuar, yüksek talep nedeniyle önümüzdeki yıl şimdiden 24 bin metrekareye çıktı. ETİK Başkanı Mehmet İşler "HORECA'yı Ege'den turistin gittiği değil Ege'ye turist getiren bir fuar mantığıyla düzenledik ve gördük ki İzmir buna sahip çıktı" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen Ege Uluslararası Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA), sektörde şubat bereketi yaşattı. Fuar İzmir'de 18 bin metrekarelik toplam kapalı alanda, 8 bin metrekare stant kurulması planlanan fuar, ilk yılında beklenen üzerindeki ilgi nedeniyle 12 bin metrekareye çıktı.

220 markanın katıldığı HORECA, turizm sektörünü tedarikçilerle buluşturdu. Yurtdışı ve Türkiye'nin önemli turizm yörelerindeki otellerin satın alma sorumluları, yöneticileri ve işletme sahipleri, üretici firma temsilcileriyle ikili görüşmerle sezon öncesi tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Benzer fuarların dışında ilk kez HORECA'da "atölye" çalışmaları yapıldı. Atölyelerde ünlü isimler turizm ve gastronomi ile ilgili sektörün hem nabzını tuttu hem de yeni yol haritası sundu. 17 ülkeden 40 şefin jüri üyeliğini yaptığı lezzet yarışmaları ise Ege mutfağını görücüye çıkardı.

HORECA "ARACIYI" ORTADAN KALDIRDI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, HORECA'nın turizmcinin tedarik ürünlerini satın almada "kolaylaştırıcı model" üstlendiğini söyledi. İşler "HORECA öncesinde sektör ihtiyaç duyduğu ürünleri almak için şehir dışına gidiyordu biz üreticiyi onların ayağına getirdik. Turizmci ile tedarikçi arasındaki aracıları ortadan kaldırdık. Bu sayede cebimizdeki paranın da kendi kentimize ve kentimizdeki firmalara kalmasını sağladık" dedi.

TURİST GETİREN FUAR

HORECA'yı "Yurtdışına turist gönderen değil yurtdışından turist getiren" bir fuar mantığıyla hayata geçirdiklerine dikkat çeken İşler "Bu fuar beklentimizden çok daha fazlasını karşıladı. Başlangıçta 8 bin metrekarelik olarak düşündüğümüz stant alanımızı, gelen talepler doğrultusunda 12 bin metrekareye çıkardık. Seneye daha da fazlası olacak. Gelen katılımcılar, şimdiden önümüzdeki yıl için HORECA Fuarı'nda yerlerini ayırtmak üzere bizden söz aldı. Biz de bu talepler doğrultusunda gelecek sene fuarı, iki buçuk katına çıkarmayı umuyoruz" diye konuştu.

EN GÜZELİ

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, HORECA'nın fuarların "en güzeli" olduğunu söyledi. Ceylan, "Hedefimiz turizm ve onun ayrılmaz parçası gastronomi de işletmelerin yüzde 100 kaliteli hizmet verebilmesi için en uygun koşullarda alımlarını yapabilmelerini sağlamaktı. Bunu başardık, böylece turizmci 2019 sezonuna çok daha öncesinden hazırlanabilme imkanına kavuştu. Turizmde başarıyı insanlara en iyi hizmeti vererek sağlarsınız. İnanıyoruz ki HORECA, iyi hizmetin sırrını tüm katılımcılarına verdi" dedi.

Kaynak: Bültenler