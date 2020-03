Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'da FOV Ayarı Olmayacak

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, PC versiyonunda standart olmuş bir özelliği barındırmayacak. Öyle ki, FOV (Görüş Alanı) ayarının yapılamayacağı resmi olarak duyuruldu.Sony Worldwide Studios çatısı altındaki Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon: Zero Dawn, son dönemde çıkan ve teknik anlamda en etkileyici olan oyunlardan bir tanesi. Bu ay içerisinde yapılan duyuru ile PC için satışa sunulacağını öğrenmiştik.SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, oyunun PC versiyonu ile ilgili detayların Guerrilla Games stüdyosunun yeni yöneticileri Michiel van der Leeuw, JB van Beek ve Angie Smets tarafından önümüzdeki zaman zarfında açıklanacağını söylemişlerdi. Şimdiye kadar bu yönde herhangi bir şey göremedik ama Topluluk Yöneticisi Anne van der Zanden, Steam sayfası üzerinden bir takım yeni detayları paylaşmaya devam ediyor.Yeni paylaşılan detaya göre Horizon: Zero Dawn, FOV ayarı içermeyecek. Günümüzdeki hemen her oyunda bulunan bu ayarın PC versiyonunda bulunmaması elbette oyuncuları üzebilir ama Zanden, olumsuz bir duruma yol açacağını bildikleri böylesi bir karara vardıklarını dile getiriyor."Horizon: Zero Dawn'ın PC versiyonundaki ayarlarınızı özelleştirmek için birçok yöntem ekleyeceğiz." yorumunda bulundu Topluluk Yöneticisi Anne van der Zanden ve devam etti: "Ne var ki FOV'nin değiştirmenin orijinal Horizon: Zero Dawn deneyimini ve görsel tarzını riske atacağını hissettik. Bu yüzden değişiklik yapamayacaksınız."Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC versiyonu hakkında teknik anlamda şimdilik pek fazla bilinen bir şey yok. Geçtiğimiz haftalarda, ilk ekran görüntüsünün yayınlanmasına ek olarak çok geniş ebatlı monitör ve başarım desteklerinin olacağını öğrenmiştik. Gerçi bu iki desteğin pek sürpriz olduğunu söyleyemeyiz ama yine de onaylanmış olmaları sevindirici oldu.

Kaynak: Tamindir