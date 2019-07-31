Horma Kanyonu festivale hazır

Kastamonu
'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" öncesi temizlendi.
Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) tarafından 1-4 Ağustos'ta düzenlenecek festival öncesi, kanyonda çevre temizliği yapıldı.
Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde önemli kanyon geçişleri olacağını söyledi.
Horma'nın ilçenin önemli kanyonlarından biri olduğunu anlatan Yaşar, "Festivalde bu kanyonumuzdan da sporcuların geçişi olacak. Kanyon girişinde yürüyüş yolu çalışmaları var. Bu çalışmalardan kalanlar ve suların getirdiği atıklar, KAD ekibimiz tarafından temizlendi." dedi.
Festival öncesi kanyon temizliğinin önemli olduğunu belirten Yaşar, sporcuların bu sayede sorunsuz geçiş yapacağını ifade etti.
KAD Başkanı Meral Kuvan ise Horma Kanyonu'nun yaklaşık 3,5 kilometre olduğunu ifade etti.
Kanyon temizliğinde görev alanlara teşekkür eden Kuvan, "Yarın başlayacak festivalimizin güzel görüntülere sahne olacağını düşünüyorum. Herkesi festivalimize bekliyoruz." diye konuştu.