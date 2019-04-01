Hormonsuz ve Sağlıklı Piliç İçin Seferberlik

Kaynak: İHA

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü ve Uludağ Üniversitesi sağlıklı piliç üretimi için işbirliği projesi başlattı.TAGEM tarafından desteklenen ve Yem-Vit'in yürütücü kuruluş, Uludağ Üniversitesi ve Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün proje ortağı olarak yer aldıkları "Etçi Piliçler için Yeni Nesil Antikoksidiyal Yem Katkısı ve Genetik Tanı Kiti Geliştirilmesi" konulu projenin açılış toplantısı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapıldı.Proje açılış toplantısına TAGEM Hayvan Sağlığı ve Gıda-Yem Araştırmaları Dairesi Başkanı Dr. Muharrem Satılmış, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar Kamanlı'nın yanısıra, Uludağ Ünivesitesi Veteriner Fakültesi öğretim elemanları, İzmir'de görev yapan kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Dr. Muharrem Satılmış, TAGEM'in Türk Tarım ve Hayvancılık alanlarına yaptığı bilimsel araştırma destekler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Daha sonra Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Faruk Balcı; Kanatlılarda şiddetli barsak enfeksiyonlarına neden olan koksidiyoz hastalığına karşı, çevre dostu, zararlı kalıntı bırakmayan, etkili, doğal antikoksidiyal üretmek ve Koksidiyoz hastalığının erken teşhisini sağlayacak genetik temelli teşhis kiti geliştirmeyi amaçlayan proje hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.Prof. Dr. Faruk Balcı; Türkiye'ye her yıl yurt dışından 12 milyon dolarlık sentetik antikoksidiyal ilaç hammaddesi ithal edildiğini, AB ve gelişmiş ülkelerin 2021 yılından itibaren sentetik antikoksidiyallerin üretimini ve hayvanlarda kullanımını yasakladığını, geliştirilecek ürünün yüzde 100 yerli ürün olacağını ve Türkiye'nin döviz kaybının önüne geçileceğini söyledi.Yapılacak çalışma çerçevesinde üretilecek doğal antikoksidiyal ürünü ve genetik teşhis kiti, dünyanın her yerine pazarlanabilecek nitelikte olacak ve proje sonuçlandığında ülkemize önemli oranda döviz kazancı sağlanacak. - BURSA