Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Horona korona virüs ayarı...Hep birlikte söyledikleri korona şarkısıyla horon oynadılar

Horona korona virüs ayarı...Hep birlikte söyledikleri korona şarkısıyla horon oynadılar Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar Artvin'in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum...

14.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:23
Horona korona virüs ayarı...Hep birlikte söyledikleri korona şarkısıyla horon oynadılar
Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar
ARTVİN - Artvin 'in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum çalmaya başlayınca etrafındaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.
Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde bir grup arkadaş, tulum sesini duyunca dayanamadı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle temastan çekinen arkadaşlar, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeden horon tepti. Ellerine aldıkları 1,5 metre uzunluğundaki çubuklarla tutarak horon oynayan vatandaşlar, kendileri besteledikleri korona türküsünü söyleyerek doyasıya eğlendiler.
Videoyu sosyal medyada paylaşan Ali Gündüz, yaptığı açıklamada içinde bulunan Korona virüs sürecine dikkat çekerek insanların geçtiğimiz hafta cuma akşamı yurt genelinde marketler ve fırınlar önünde sıraya girip kavga etmelerine ve bilinçsizce sokaklarda dolaşarak temas halinde olmalarına tepki amaçlı bu şekilde horon oynadıklarını söyledi. Horona korona virüs ayarı...Hep birlikte söyledikleri korona şarkısıyla horon oynadılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusufeli, Artvin, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› genel ››Horona korona virüs ayarı...Hep birlikte söyledikleri korona şarkısıyla horon oynadılar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:04: Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü - Haberler 14:02: Kafede oyun oynatan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler 14:02: Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi TBMM'de (1) - Haberler 13:59: Başkan Ataç, "Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye... - Haberler 13:57: Belediyeye kızdı buz pistini ateşe verdi - Haberler 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler