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Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü

Sivas'ta horoz dövüştürdükleri esnada suçüstü yakalanan 18 şahsa cezai işlem uygulandı.

25.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:43
Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü
Sivas 'ta horoz dövüştürdükleri esnada suçüstü yakalanan 18 şahsa cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında, horoz dövüştüren 18 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hakkında idari yaptırım uygulandı. Ekipler tarafından şahıslar tarafından dövüştürülen 12 horoza el koydu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, 3. Sayfa

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