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Horoz dövüştürüp sosyal mesafe kuralına uymadılar, 48 bin 125 lira ceza yediler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, 11 şahsa horoz dövüştürmekten ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplamda 48 bin 125 TL ceza kesti.

05.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:04
Horoz dövüştürüp sosyal mesafe kuralına uymadılar, 48 bin 125 lira ceza yediler
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, 11 şahsa horoz dövüştürmekten ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplamda 48 bin 125 TL ceza kesti.

Olay Dunaysır Mahallesi 586 sokakta meydana geldi. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda şahısların horoz dövüşü yaptırdığı ihbarı aldı. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler sokak içerisinde boş alanda yaşları 11 ve 35 arasında değişen 11 erkek şahsın bir arada bulunduğunu ve 2 adet horozu dövüştürdüklerini tespit etti. M.G., A.G., İ.Y., S.K., İ.G., Ö.A., Y.Ö., E.Ö., R.K., D.T. ve U.K. ismindeki şahıslar gözaltına alındı.

Horozu sahiplenen İ.G., alınan ifadesi akabinde salıverildi. İkinci horozu sahiplenen ve yaşı küçük olan A.G., hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Çocuk Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Muhafaza altına alınan horozlar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

11 şahsın her birine kumar oynamak suçundan bin 225 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 20 yaş altı oldukları ve sosyal mesafeye uymadıkları için ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 48 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Polis, 3. Sayfa
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