Horoz dövüştürüp, sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye, 48 bin 125 lira ceza

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 11 kişiye, horoz dövüştürdükleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 48 bin 125 TL ceza kesildi.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dunaysır Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, sokakta boş alanda, yaşları 11 ve 35 arasındaki 11 kişinin yan yana olduğunu ve 2 horozu dövüştürdüklerini tespit etti. M.G., A.G., İ.Y., S.K., İ.G., Ö.A., Y.Ö., E.Ö., R.K., D.T. ve U.K. gözaltına alındı. Horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Şüpheliler, kumar oynadıkları için kişi başı 1225 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre sosyal mesafeye uymadıkları için de 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 48 bin 125 TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.

- Mardin

Kaynak: DHA