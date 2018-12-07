Horozköy Çamlık Cami İbadete Açıldı

07 Aralık 2018 Cuma 16:13



07 Aralık 2018 Cuma 16:13

Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği projelerden olan 'Horozköy Çamlık Projesi'nin içerisinde yer alan Horozköy Çamlık Cami ibadete açıldı. Ahşap camide ilk namazı ilçe müftüsü Mehmet Nedim Bakır kıldırdı.Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla Horozköy Çamlık ve Rekreasyon Alanı içerisine inşa edilen ahşap cami tamamlanarak törenle hizmete açıldı. Törende bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, projeyle bölgenin güzel bir rekreasyon alanına kavuştuğunu dile getirerek, "Horozköy Çamlık Projemiz içerisinde bir çok çalışmaya imza attık. Çocuk oyun parkı, yürüyüş alanı, kafeteryamızı oluşturduk. 50. Yıl Mahallemizde camimiz yoktu. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Manisa'nın ilk ahşap camisini buraya inşa ettik. Şimdi de camimizi ibadete açıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.Manisa Valisi Ahmet Deniz de Yunusemre Belediyesine teşekkür ederek, şunları söyledi: "İnsanlarımızın rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirip, duasını edeceği bu tür yerlerimiz oldukça önemli. Rabbimize dua ediyoruz ezanlarımızı dindirmesin, bayraklarımızı indirmesin. Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye şehadete yürüyen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel eseri kazandıran başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"Konuşmaların ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler açılışı dualarla yaptı. Camide ilk vaazı İl Müftüsü Sinan Cihan verirken İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır da Cuma hutbesini okuyup namazı kıldırdı. Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA