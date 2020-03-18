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Horozlar 7 eksikle çalıştı

- Horozlar 7 eksikle çalıştı Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Denizlispor'da hazırlıklar devam ediyor.

18.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:49
- Horozlar 7 eksikle çalıştı
Denizlispor , Sivasspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
DENİZLİ - Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Denizlispor'da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip bugünkü idmanı 7 oyuncusundan mahrum olarak gerçekleştirdi.
Denizlispor, Süper Lig'in kuvvetli ekiplerinden Sivasspor'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Bülent Uygun yakından takip etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koşu ve pas çalışmalarıyla son buldu.
Denizlispor sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Madou Barrow, Zakarya Bergdich, Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Ben Youssef ve Kibong Mbamba olmak üzere 7 futbolcusundan yoksun çalıştı. Horozlar 7 eksikle çalıştı

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizlispor, Sivasspor, Spor

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