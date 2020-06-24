Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada

Çatalca'da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı.

24.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:31
Çatalca'da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü bir köprünün altına sığındı. Bu sırada hortum nedeniyle bekleyen tırın da devrildiği görüldü.
Çatalca'da yaşanan hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatalca'da aracıyla seyreden bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, hortumun dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde aracıyla seyreden sürücü hortum görünce zor anlar yaşıyor. Sürücü yoluna devam ederken, hortumun çevreden savurduğu parçalar aracın üzerine gelmeye başlıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, önündeki tırları geçerek köprünün altına sığınmaya çalışıyor. Bu sırada tırlardan biri hortumun etkisiyle devriliyor. Aracından inen sürücü tırın yanına giderek şoförün sağlık durumunu kontrol ediyor.
(İHA) Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Çatalca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
MHP’den Kutalmış Türkeş’in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Haberler››Güncel››Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: FLAŞ - Haber 12:45: İçişleri: "Ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı... - Haber 12:44: Kamyon devrildi, sıkışan şoförü itfaiye kurtardı - Haber 12:44: Malatya'da yılanların çiftleşme dansı - Haber 12:43: Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak'ın cenazesi, memleketine uğurlandı - Haber 12:04: Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı - Haber 11:26: Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada - Haber 11:08: Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü - Haberler 10:39: Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı - Haberler 10:10: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi - Magazin