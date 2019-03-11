Hortumda Hayatını Kaybeden Bayram Demir'in İsmi Ölümsüzleşti

Antalya
'nın Finike
ilçesinde 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi
Finike Hizmet Birimi çalışanı Bayram Demir
'in ismi hortumun meydana geldiği Sahilkent
Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi'ne verildi. Finike Belediyesi
Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu
tarafından önerge ile meclise sunulan Bayram Demir'in isminin Belediye Caddesi'ne verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında söz alan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu; " Bayram Demir kardeşimizi genç yaşta hortum felaketinde görevi başında kaybetmiş olmanın üzüntüsünü tüm Finikeliler yaşıyor. Belediye Caddesi'ne Bayram kardeşimizin ismini vererek hatırasını yaşatmak istedik. Bu konuda oy birliği ile karar alan Finike Belediye Meclis Üyelerinin tamamına teşekkür ederim" Dedi. - ANTALYA
Antalya, Finike, Bayram Demir, Güncel
Kaynak: İHA