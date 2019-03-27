27 Mart 2019, 15:32
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Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortum sırasında, sebze halinde çalışan vatandaş iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havaya uçtu. Talihsiz hal işçisinin havaya yükseldiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Osmaniye'de oluşan hortum sırasında, sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalandı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak yaralandı. Akılalmaz olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 25 Mart'ta Kadirli'de fırtına çıktı. Fırtınanın ardından hortum oluştu. Hortumla birlikte Kadirli Belediyesi Sebze Hali'ndeki şemsiyeler, kasalar ve malzemeler savrulmaya başladı.

AĞIRLIK OLSUN DİYE TUTUNDUĞU ŞEMSİYEYLE HAVAYA UÇTU

Halde çalışan Mehmet Ali Çanak ve iki kişi, iş yerinin önündeki şemsiyeyi uçmaması için tutmaya çalıştı. Ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarına çıkan üç kişiden ikisi indi. Çanak ise şemsiyeyle birlikte havalandı. Şemsiyeyle yaklaşık 10 metre havalanan Mehmet Ali Çanak, hortumun etkisini yitirmesinin ardından düşerek hafif yaralandı. Çanak'ın şemsiye ile birlikte havalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAVAYA YÜKSELDİKTEN SONRA DÜŞTÜ, ÇOK KORKTUK"

Olayı anlatan Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, "Fırtına yaklaşık 10 dakika sürdü. Fırtına sonrası hortum meydana geldi. Şemsiye uçmasın diye, bir işçimiz ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarının üzerine çıkıyor ve hortumun şiddeti burada ortaya çıkıyor. Şemsiye ve Mehmet Ali Çanak birlikte havaya yükseliyor ve yere düşüyor. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Hepimiz çok korktuk" dedi.

İşte olay anından görüntüler;

Kadirli, Osmaniye, Şemsi Tebrizi, Komik - İlginç, Yaşam, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (21)
KURTULUŞ: DEVAMINDA NE OLDU
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ANDSMERO: GÜLMEYIN GUNAH
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HALCİLER: vay dayı ne güldüm tamam mal tatlıdır ama bukadar degil
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KKK: ADAM SONSUZLUĞA GİTTİ
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ANDSMERO: BU ADAMA MADALYA VERILMELI
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