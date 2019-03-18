Hortumda Zarar Görenlere 6 Milyon Liralık Yardım

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AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, 24-26 Ocak tarihlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur Mahallelerinde meydana gelen hortum afetinden zarar gören vatandaşlara verilmek üzere 6 milyon 979 bin 593 lira yardım geldiğini bildirdi.Uysal, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum afetiyle ilgili olarak bugün itibariyle Kumluca Kaymakamlığı emrine afetzede vatandaşlara dağıtılmak üzere 6 milyon 979 bin 593 lira yardım gönderildiğini belirtti.Afetin meydana geldiği günden itibaren vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Uysal, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililerin büyük destek verdiğini belirtti.Uysal, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan dün Antalya mitinginde müjdeyi vermişti. Katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya Milletvekillerimize, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe halkı adına, afetten zarar gören vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Afetten sonra, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından evleri hasar gören vatandaşlarımıza ödeme yapılmıştı. Toplam zararımız 53 milyon 979 Bin 593 liradır. Bu zararın 7 milyon 674 bin 401 lirasını TARSİM karşıladı. Hükümetimiz hortumdan zarar gören fakat TARSİM Sigortası olmayan vatandaşlarımıza yüzde 14,7 oranında ödeme yaptı."Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de afetin olduğu gün afetzedeleri ziyaret ederek acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve devletin, vatandaşın yanında olacağını, yaralarının sarılmaya çalışacağımızı söylediklerini dile getirdi.Yapılan yardımlarla yaraların bir nebze olsun sarılacağını ifade eden Göven, "Hükümetimiz bizi mahcup etmedi. Bütün seracılarımızın TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sigortalı olanların zararının tamamı karşılandı. Sigortasız olanlara da devletimiz belirli oranda ödeme yaptı." diye konuştu.Afetten etkilenen vatandaşların ödemelerinin 21 Mart Perşembe gününden itibaren banka hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.