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Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2)

EVLERİNDE 3 GÜN OTURABİLMİŞLERAdana'da, yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortumun, evinin çatısını uçurduğu Medet Dağtekin, inşaatın yeni bittiğini ve evde 3 gün oturduktan sonra afetin meydana geldiğini söyledi.

03.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:49 Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (2)

EVLERİNDE 3 GÜN OTURABİLMİŞLER

'da, yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortumun, evinin çatısını uçurduğu Medet Dağtekin, inşaatın yeni bittiğini ve evde 3 gün oturduktan sonra afetin meydana geldiğini söyledi. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle birçok işte çalışamadığını ve ailesiyle problemleri olduğunu anlatan Dağtekin, "Ağabeyimin desteğiyle Hürriyet Mahallesi'nde tarla- bahçe işlerinde çalışmaya başladım. Daha sonra kendimize ev yapmamızı istedi. Yaptık, 3 gün sonra çatısı üstümüze uçtu. Çocuklarımı enkazdan ben kurtardım. Ben de belimden yaralandım. Yardım istiyorum. Çocuklarımın hepsi hasta oldu. Çadırda kalıyordum, daha sonra babam evine çağırdı. Çok kötüydü. Yaşamayan anlayamaz" dedi.

Eşi Çağla Dağtekin ise çatı uçarken şok yaşadığını belirterek, evlerindeki televizyon, yatak odası takımı, ocak, buzdolabı gibi eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

 



Hürriyet Mahallesi, Yunusoğlu, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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