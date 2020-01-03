Haberler » Güncel » Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (3) - Haber

Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (3)

VALİ, AİLEYE SAHİP ÇIKTIAdana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çağla- Medet Dağtekin çiftinin, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki çatısı uçan evinde incelemelerde bulundu.

03.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:25 Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (3)

VALİ, AİLEYE SAHİP ÇIKTI

Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çağla- Medet Dağtekin çiftinin,  ilçesine bağlı  Hürriyet Mahallesi'ndeki çatısı uçan evinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortumun çatısını uçurduğu ev ile ilgili ağır hasarlı olduğu belirtilen tutanak tutuldu. Bunun üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, harekete geçti. Demirtaş'ın talimatıyla aileye 3 bin 500 TL para ile gıda ve eşya yardımı yapıldı. Öte yandan evsiz kalan aileye bir süre otelde konaklama imkanı sunuldu.



Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Yunusoğlu, Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:41   Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması - Haber
18:40   FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI - Haber
18:40   İzmir'de tarihi eser operasyonu - Haber
18:40   Deniz çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı - Haber
18:40   Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:43:02