Horzum Alayaka Barajı Yapım Çalışmaları

13 Aralık 2018 Perşembe 11:01



13 Aralık 2018 Perşembe 11:01

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan Horzum Alakaya Barajı'nın yüzde 20'sinin tamamlandığı bildirildi.DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Horzum Alayaka Barajın inşaatının yüzde 20 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı aktarıldı. 2019'un ilk aylarıyla gövde dolgu çalışmalarına hız verileceği belirtildi.Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için 135 bin 104 metreküp dolgu yapılacak. 740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Alaşehir Horzum Alayaka Barajı inşaatında, sıyırma kazıları, gövde ulaşım yolu ve iletim hattı çalışmaları devam ediyor.