Hoş Geldin "Aziz Efe"

15 yıldır tarımda "ekmeğe muhtaç kalacağız" diye bağırdığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "15 sene sonra da olsaherkes şimdi tarım ve hayvancılığı konuşur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için destek olduk, örnek olduk" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamasının ardından başlattığı ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Kocaoğlu, Menderes, Selçuk, Bergama, Tire ve Kemalpaşa'nın ardındanBeydağ'ı ziyaret ediyor.İlçenin Çomaklar, Çamlık, Mutaflar, Erikli, Beyköy, Adaküre, Halıköy mahallelerinde vatandaşlarla biraya gelecek olan Başkan Kocaoğlu'nun ilk durağı Beydağ merkez oldu. Yolda Belediye Başkanı Vasfi Şentürk ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Kocaoğlu'na efe kıyafetli yağlı boya tablosu armağan edildi. 550 rakımlı Çomaklar Mahallesi'nde köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kocaoğlu, ülkede tarım ve hayvancılıkta gelinen duruma değindi.

BİZ 15 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİK

Son zamanlarda herkesin, ekonomistlerin bile programlarda tarım ve hayvancılık demeye başladığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Biz göreve başladığımızda tarım ve hayvancılığa önem verdik; destek olduk, örnek olduk. Şimdi herkes tarım-hayvancılık diyor ama et yok, saman yok, mercimek yok. Ben 15 yıldır ekmeğe muhtaç kalacağız diye bağırıyorum. 15 sene sonra da olsa şimdi herkesin tarımı konuşuyor olması sevindirici. Çünkü köylü üretmezse açlık kapıda. Petrolün yok ki, veresin yiyecek şey alasın. Dünyada her sistemi doğru kullanırsın ülkeyi zenginleştirir, refah düzeyini artırırsın. Yanlış kullanırsan olmaz. O zaman da baş aşağı gidersin. Zengin devletlerin parası var, mal üretiyor, ihracatı fazla, parayı satıyor,faiz geliri fazla. Biz onlarla yarış yapmaya kalktığımızda, tasarruf etmekten çok harcamaya gittiğimizde, bizim iki yaka mızın bir araya gelmesi, ekonomik krizden çıkmamız mümkün değil. Onun için vatanını, milletini seven insan tasarruf edecek, üretim yapacak. Biz de bunları satmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.