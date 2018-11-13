13 Kasım 2018 Salı 12:22



13 Kasım 2018 Salı 12:22

Körfez Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Hoş Geldin Bebek" ve Yaşlı ziyaretleri, tüm hızıyla sürüyor. Hereke bölgesindeki ziyaretlere Başkan İsmail Baran'da katıldı.Körfez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirirken, ilçedeki yaşlıları da unutmuyor. Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatı ile ilçedeki yaşlıları sık sık ziyaret eden Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gönül alıyor, samimi bir sohbet gerçekleşiyor. Ekipler geçtiğimiz hafta çok sayıda eve konuk oldu, yaşlılarla sohbet ederek gönül aldı.Ziyaretler kapsamında kapısı çalınan yaşlı vatandaşlar, ziyaretler dolayısıyla mutluluklarını dile getirirken, ekipler tarafından onlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yaşlılara ziyaretler ile birlikte ekipler, "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerini de gerçekleştirdi. Hem bebeklerin aileleri hem de yaşlılar kendilerine yapılan ziyaretlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.Hereke bölgesinde gerçekleştirilen ziyaretlere Başkan İsmail Baran da eşlik etti. Agah Ateş Mahallesi'nde ikamet eden Hacer Sakal'ı ziyaret ederek hayır dualarını isteyen Başkan Baran, Nejla ile Aziz çiftinin dünyaya merhaba diyen kızları Elif Azra'ya, 'Hoş geldin' dedi. Başkan Baran daha sonra Kışladüzü'nde ikamet Nurten ve Ahmet Gün'ü evlerinde ziyaret etti. - KOCAELİ