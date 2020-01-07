Haberler » Güncel » 'Hoş geldin bebek' ziyaretleriyle aileler seviniyor - Haber

"Hoş geldin bebek" ziyaretleriyle aileler seviniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 2014 yılında başladığı 'Hoş geldin bebek' uygulamasına devam ediyor.

07.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:41
'ın Ereğli ilçesine bağlı Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 2014 yılında başladığı 'Hoş geldin bebek' uygulamasına devam ediyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 2014 yılında başladığı 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Gülüç Beldesi'nde Merve ve Serkan Acar çiftini ziyaret ederek Can adını verdikleri bebeklerine "Hoş geldin" dedi. Bayan Demirtaş, Ayşe Şahin Akçabelen ve Nesrin Belgizar ile birlikte ziyaret ettiği Acar ailesi ile sohbet edip hediyelerini takdim etti. "Hoş geldin bebek" adı altında yaptığı ziyaretlere 2014 yılında başladığını belirten Demirtaş "Beldemizde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret programımıza "Hoş geldin bebek" sloganıyla 2014 yılında başladık. Bazı günler 2-3 aileyi birden ziyaret ediyoruz. 2014 yılından bu yana 400'e yakın aileyi ziyaret ettik. Yeni bebeği olan ailelerle mutluluklarını paylaşıyoruz, hediyelerimizi veriyoruz. Ziyaret ettiğimiz aileler bu ziyaretlerden çok büyük memnuniyet ve aynı zamanda mutluluk duyuyorlar. Gülüç halkımızın mutlu günlerinde mutluluklarını, acı günlerinde de acılarını paylaşıyoruz. Belediye Başkanımız Gökhan M. Demirtaş'ın destekleri ile gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler bundan sonrada devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Ülgür Gökhan, Zonguldak, Gülüç, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52   Mersin'de bahçeler yağmur sularının altında kaldı - Haber
17:52   Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı - Haber
17:51   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı - Haber
17:47   Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar'a ziyaret - Haber
17:46   İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:54:04