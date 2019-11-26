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'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti

Sosyal medya hesabı üzerinden "Hoşçakalın, gidiyorum ben" notunu paylaşan genç kız, 1 saat sonra İZBAN banliyö treninin önüne atlayarak intihar etti.

26.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:40

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.20 yaşında hayata veda eden genç kızın ölmeden 1 saat önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı yürekleri dağladı.Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşçakalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu görüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Dilan E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Dilan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Dilan E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı.

SOSYAL MEDYADAN 'HOŞÇAKALIN' PAYLAŞIMI YAPTI

Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Dilan E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti

3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
ADINIZI:Erkekleri anlıyorum da kadınlar neden intihar eder bunu bilemedim. Ev geçindirme derdi erkeklerde, hiç bir insan bir kadına çalışmadığı için laf etmezken erkek için büyük yüktür. Erkekler parasız olursa, işsiz olursa kızlar bakmaz istediği kadar yırtsın kendini hiç bir kız bakmaz, ama ortalama bir kadınsa mutlaka ama mutlaka bakan bir erkek olur hele de türkiye gibi bir yokluk ülkesinde.
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METİN:Güle güle ablam toprağın bol olsun rabbim günahlarını aff eylesin
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DOĞRUSU:ATEŞ SENİ ÇAĞIRMIŞ KIZIM. AMA YÜCE YARADAN BANA BÖYLE GELMEYİN DİYOR LAA :((
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BEN:Benim gibi erkeğin olsaydı bu yola düşmezdin.
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SENİ BEN:Sen ebeveylerinin biyolojik atığısın. Bi dişi sempanze bile seni erkekten saymaz.
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SEN:SEN KENDİNE BIRAK ERKEK DEMEYİ İNSAN DİYEBİLİYOR MUSUN ACABA ? AYNAYA BAK VE BEN İNSANIM DE. BAKALIM İNANDIRABİLECEK MİSİN KENDİNİ.
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YOBAZ SİVAS:güle güle
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ABDULREZZAK:Yazık. Allah ailesine sabır versin. Ah Dilan ah. Ne buldun öteki tarafta da böyle acele ettin. Oysa yaşamak herşeye rağmen çok güzel.
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