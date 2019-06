Hoşgeldin Dünya Kupası!

Kaynak: EuroSport.com

Dört yıllık bekleyişin ardından Dünya Kupası heyecanı geldi çattı. Dört senede köprülerin altından çok sular aktı. ABD’nin zaferiyle biten 2015 Kanada’dan beri, güç dengeleri değişti, iddialı yeni takımlar sahne almaya başladı. Bu kupa, açık favorilerin olmadığı, özellikle eleme turlarından itibaren her şeyin olabilece?i bir kupa. İyi bir seri yakaladığında finale kadar yürüyebilecek sekiz kadar takım saymak mümkün. Aynı şekilde, bu takımlar, kötü bir günde hayal kırıklığına da u?rayabilir. Sözün özü, bizleri daha önceki kupaları gölgede bırakmaya namzet bir turnuva bekliyor.Kupanın 24 takımla oynanması, grup maçlarında sürpriz veda ihtimallerini biraz azaltıyor. Zira, altı grubun dördünde en iyi puan ve averaja sahip üçüncüler de tur atlayacak. Ancak, grup maçlarında favorilerin yapabileceği sürpriz puan kayıpları, eşleşmeleri fena hâlde karıştırabilir. İkinci turdan itibaren ise heyecan zirveye doğru hareketlenecek.Günün menüsüDünya Kupası, bugün TSİ 22.00’de Fransa Güney Kore maçıyla açılacak. Büyük turnuvalarda adet olduğu üzere bugün tek maç var. Paris’in Parc des Princes stadyumunda oynanacak açılış maçı, tabii ki ev sahibi taraftarın yoğun ilgisine sahne olacak. Ancak bunun Fransa için avantaj mı, yoksa stres kaynağı mı olacağını göreceğiz. Açılış maçları, son kupalarda ev sahiplerini bir hâyli zorladı. 2011’de Almanya , Kanada’yı, 2015’te de Kanada, Çin’i tek farkla yenerken çok zorlandı. Güney Kore, Fransa’nın dengi değil, ama kolektif oynayan ve her rakibe güçlük çıkartabilecek bir ekip. Chelseali Ji So-Yun harika bir sezon geçirdi ve Kore ekibinin liderliğini yapacak. Fransa, kupanın uzun favori listesinde ABD ile beraber en başta yer alıyor, ancak bugün erken gol bulamazlarsa işleri beklemedikleri kadar zorlaşabilir.Eleme oynamadan kupaya gelen Fransızlar, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve yenebilecekleri bütün büyük rakipleri yendiler. Ancak son hazırlık maçlarında takım çabuk gol bulmakta zorlandı. Fransa’da en büyük eksik, bu tip maçları kolaylıkla açabilecek bir golcünün olmayışı. Le Sommer ve Diani iyi forvetler, ama son vuruş oyuncusu değiller. Fransa’da hücuma top taşıyan çok oyuncu var, ancak tam bir golcü yok. Bu, bugün sıkıntı çıkarabilir. Seyirci desteğinin, seyirci baskısına dönüştüğüne de tanıklık edebiliriz. Fransa; Nijerya Norveç ve Güney Kore’yle eşleşerek bir ev sahibi için görülmemiş ölçüde zor bir kura çekti. Gruplar, onlar için en zor bölüm olabilir. Eğer grupta bir kazaya uğramazlarsa, çapraz eşleşmede daha avantajlı konuma geçebilirler.Neye dikkat etmeli?Bugün ve kupanın kalanında en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri seyirci profili. Kadın futbolu, her geçen yıl kendi seyircisini yaratmaya başladı. Çocukların ve kadınların tribünlerde ağırlığı oluşturduğu, alıştığımız futbol tribünlerinden oldukça farklı görüntülerle karşılaşmamız olası. Fransa’da kupa heyecanı, şu ana kadar, yerinde görme fırsatı bulduğum 2011 Almanya’ya kıyasla daha düşük. Ama kupa başladıktan sonra bu heyecan artabilir. Geçen yıl, erkek takımı çeyrek finale kalana kadar da böyle olmu?tu. Ancak yine de ev sahibi takımın maçlarında seyirci desteği sorunu olmayacaktır.Bugünkü maçta benim en çok dikkat edeceğim oyuncu ise Delphine Cascarino. Fransız sağ açık, 2012’de ülkeye ilk U17 Dünya şampiyonluğunu getiren ekipten. Müthiş bir top kontrolü ve hızı var. Tek hareketle topu kontrol edip, rakibi geçebiliyor. Hazırlık maçlarında çok formdaydı ve Fransa’nın gol sorununu çözebilecek isimlerden biri olduğunu gösterdi. İlk kupa heyecanını çabuk atarsa, Mbappé’nin geçen yıl yaptığı etkiyi yapabilir.Ne umuyoruz?Zor da olsa Fransa’nın kazanmasını bekliyoruz. Açılış maçları, genelde sönük geçiyor. Bugün de Kore, Fransa’yı kilitleyip düşük skorlu bir maça zorlayabilir. Ancak Fransa, ikinci yarılarda çözümü bulabilen bir ekip. Az gollü bir Fransa galibiyeti, diğer skorlardan daha olası.Günün lüzumsuz bilgisiKupanın maskotu civciv Ettie, 1998’de Fransa’nın düzenlediği Erkekler Dünya Kupası’nın maskotu Footix’in kızı.