Haberler» Güncel» Haber

Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

08.08.2019 11:20 Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu
Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam'ın tabutunun başına hostes fuları konuldu. Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şam'ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının İzmir'de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınlarının teselli ettiği görüldü. Şam'ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuları bir yakını tarafından konuldu.
(İHA)

Büyükçekmece, Sabah, Şam, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:03   REİNA SALDIRISI DAVASI... SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ
14:03   Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
14:03   flaş(4)
14:02   137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı
14:02   İlişki görüntüleriyle şantaja 3 gözaltı
14:02   Bitlis'te yazılım şirketi toplantısı
14:02   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut'tan BEÜ'ye ziyaret