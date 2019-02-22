Hotel Mumbai Filmi

Hotel Mumbai
, 2008 yılında Taj Mahal Palas
Otelde meydana gelen terör saldırısının hikayesini konu ediyor. Arjun baba olmaya hazırlanan genç bir adamdır. Bir süredir işsiz olan Arjun, ailesini geçindirmek için şehrin en ünlü oteli olan Taj Mahal’de garson olarak iş başlar. Sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Arjun, ünlü şef Hemant Oberoi yönetiminde otelin değerli konukları için hazırlıklara başlar. Konuklar arasında henüz yeni anne baba olan zengin iş adamı David ve eşi Zahra da vardır. Şehre tatile gelen aile, rahatça dinlenebilmek için lüks oteli tercih etmiştir. Ancak çıkan terör saldırısı otel çalışanları ve konuklarının keyifli günlerini kabusa çevirir. Otel yakınlarında birçok yer havaya uçunca, insanlar korku içerisinde otele doluşmaya başlar. Ancak otele girenler arasında teröristler de vardır ve çok geçmeden oteli de ele geçirirler. Kaçma şansı olmasına rağmen otel misafirlerinin yanından ayrılmayı reddeden şef Hemant ve otelin garsonu Arjun, herkesi güvende tutmak için hayatını riske atar. Çeşitli sınıflardan, farklı ırklardan ve inançlardan olan otel konukları, yaşadıkları bu korkunç saldırı karşısında örgütlenerek birlikte mücadele etmek zorundadır. Yönetmen:
Anthony MarasSenaryo:
Anthony Maras, John ColleeOyuncular:
Amandeep Singh, Suhail Nayyar, Manoj Mehra, Dinesh Kumar, Amriptal Singh, Kapil Kumar Netra, Dev Patel, Adithi KalkunteFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
Hotel MumbaiYapımcı Firma:
A Hamilton and Electric Pictures ProductionYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Avustralya
, ABD
, HindistanOrijinal Dili:
İngilizce, Hintçe, Urduca, PencabcaFilmin Süresi:
125 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
22.03.2019Hotel Mumbai Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Mahal Palas, Mumbai, Sinema
Kaynak: InterSinema.com