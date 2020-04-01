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Houseparty, Sistem Açığını Bulana 1 Milyon Dolar Ödül Verecek

Mobil ve masaüstü uygulamalarıyla grup görüntülü görüşmeyi mümkün kılan Houseparty, Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan binlerce kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:49
Houseparty, Sistem Açığını Bulana 1 Milyon Dolar Ödül Verecek
Mobil ve masaüstü uygulamalarıyla grup görüntülü görüşmeyi mümkün kılan Houseparty, Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan binlerce kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Kullanım sayısı ciddi oranda artan Houseparty, sistemde herhangi bir açık tespit eden ve bu açığı ispatlayabilen ilk kullanıcısına 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

Pandemi nedeniyle evlerinde kalan pek çok kişi tarafından yoğun şekilde kullanılan Houseparty uygulaması siber güvenlik açığı eleştirilerine maruz kalmıştı. Eleştirileri reddeden Houseparty, uygulamada açık bulan ilk kişiye 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

Houseparty Gizlilik ve Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Gündemde

Uygulamayı indiren kişilerin Spotfy ve Netflix gibi uygulamalarda bulunan kişisel verilerinin hacklendiği söylenirken, Amerika merkezli video oyun şirketi Epic Games bünyesinde bulunan Houseparty iddiaları reddetti. Güvenlik açığı ile ilgili hiçbir kanıt olmadığını belirten yetkililer, güvenlik açığı tespit edilir ve kanıtlanırsa 1 milyon dolar ödeyeceklerini ifade ettiler.

Şubat ayında haftada 130 bin kullanıcı tarafından indirilen Houseparty uygulamalarının, mart ayında haftada 2 milyon indirmeye ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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