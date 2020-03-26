Houssem Aouar'ın 2019-20 Sezonu En İyi Anları
Olimpik Lyon kadrosunun değişmez isimlerinden biri haline gelen Fransız orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın 2019-20 Ligue 1 sezonunda çıktığı maçlardan en iyi anları Dugout farkıyla sizler için seçtik.
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Olimpik Lyon kadrosunun değişmez isimlerinden biri haline gelen Fransız orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın 2019-20 Ligue 1 sezonunda çıktığı maçlardan en iyi anları Dugout farkıyla sizler için seçtik.
Kaynak: Dugout