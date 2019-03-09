Houston Rockets Galibiyet Serisini Sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets
, sahasında Philadelphia
76ers'ı 107-91 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden
'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers'ı 107-91 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte Clint Capela 18, Eric Gordon
17, Gerald Green
14 sayıyla skora katkıda bulundu.
76ers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ben Simmons 15 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
Warriors rahat kazandı
Son şampiyon Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Denver Nuggets
'ı 122-105 yendi.
Warriors'ta Klay Thompson 39, Kevin Durant 26, Stephen Curry
17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Konuk ekipte Malik Beasley ve Monte Morris 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.
Milli basketbolcu Cedi Osman
'ın 5 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers
, deplasmanda Miami Heat
'e 126-110 yenildi.
Sonuçlar Charlotte
Hornets- Washington Wizards
: 112-111 Orlando
Magic- Dallas Mavericks
: 111-106
Chicago Bulls- Detroit Pistons
: 104-112
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-91 Memphis
Grizzlies- Utah Jazz
: 114-104
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 126-110 New Orleans
Pelicans- Toronto Raptors
: 104-127
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 122-105 Los Angeles
Clippers- Oklahoma City Thunder
: 118-110
basketbol, Philadelphia, Houston Rockets, Spor
Kaynak: AA