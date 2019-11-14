Haberler » Spor » Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi - Spor

Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 102-93 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.

14.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:12Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 102-93 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.
Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
Furkan'dan 9 sayı
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.
All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
Sonuçlar
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 117-119
Boston Celtics-Washington Wizards: 140-133
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 102-93
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 129-114
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 106-114
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94

Los Angeles Clippers, Houston Rockets, James Harden, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:35 Kayseri ile Kenya arasında spor-dostluk köprüsü
11:31 Mersin 4. Uluslararası Satranç Turnuvası başlıyor
11:27 Ali Koç: "Bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz"
11:33 Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret
11:28 ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!
10:50 Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir
10:19 Acun AIıcalı: TV8'i alınca ilk iş olarak otoparkı halı saha yaptım
09:59 Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:48:47