Tunceli
'nin Hozat
ilçesi Kaymakamı Hüseyin Çam
, "Hozat'ın Çınarları" projesi kapsamında yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ettiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Çam ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Güler Yavuzer, ilçede yaşayan yaşlılardan Fatma Saltuk, Hadice Geyik ve Hayriye Yıldız nineleri ziyaret etti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kaymakam Çam, şunları kaydetti:
"Büyüklerimizin yaşam koşullarını daha iyi görebilmek ve onlarla daha iyi hizmet sunabilmek adına bizzat evlerinde ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyor, dertleşiyor, dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız."
Açıklamada, ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:59