Hozat'ta Uyuşturucuya 1 Tutuklama

TUNCELİ'nin Hozat
ilçesinde bir evde 2 kilo esrar, 400 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 3 tüfek, kuru sıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, takibe aldıkları C.K.'nin evine özel harekat ve jandarma ekipleri eşliğinde operasyon düzenledi. Operasyonda, arama yapılan evde 2 kilo esrar, 400 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 3 tüfek, kuru sıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi. Esrar, silah ve mühimmata el konulurken, C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Tunceli
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:09