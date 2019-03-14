Hrant Dink Cinayeti Davasında Ara Karar

Kaynak: AA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, "silahlı terör örgütü üyeliği/yöneticiliği" suçundan yargılanan tüm sanıkların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklarının bulunup bulunmadığına ilişkin mevcut bilgi havuzundan inceleme yapılmasına karar verdi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 90. duruşmaya, tutuklu sanıklar eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün ile başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya'nın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve Adem Sarıgöl'ün de hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukat Hakan Bakırcıoğlu temsil etti.Mahkeme heyeti, iki gün süren duruşma sonunda sanık ve taraf avukatlarının taleplerini karara bağladı.Başka suçtan tutuklu olmaları gözetilerek tahliye edildilerTutuklu sanık Muharrem Demirkale'nin, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki, "15 Temmuz darbe teşebbüsü" davası kapsamında 20 Temmuz 2016'dan beri tutuklu olduğunu gözeten heyet, sanığın delillerin mahiyeti ve olağan tutukluluk süresinin bu aşamadan sonra uzatılmasında zorunlu bir hal bulunmadığı gerekçeleriyle tahliye edilmesine hükmetti.Heyet, tutuklu sanık Ercan Gün'ün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "silahlı terör örgütü üyeliği"ne yönelik soruşturma kapsamında 2 Kasım 2017'den beri tutuklu olduğunu belirterek, sanık hakkında, olağan tutukluluk süresini tamamlaması ve bu aşamada dosya nezdinde tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir halin bulunmaması gerekçeleriyle tahliye hükmü kurdu.Heyet, sanıklar Demirkale ve Gün hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırdı. Sanıklar Demirkale ve Gün, başta suçtan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, isnat edilen suçların cezalarının ağırlığı ve bir kısım tanık beyanlarının halen tamamlanmaması gerekçeleriyle bu hallerinin devamına karar veren heyet, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 firari sanık ile gıyabı tutuklama kararı verilen firari Fetullah Gülen hakkında çıkarılan yakalama emirleri infazının beklenmesini hükme bağladı.Mahkeme sanıkların FETÖ irtibatını araştıracak"Silahlı terör örgütü üyeliği/yöneticiliği" suçundan yargılanan tüm sanıkların FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının bulunup bulunmadığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, mevcut bilgi havuzundan inceleme yapması için yazı yazılmasına karar veren heyet, jandarma görevlisi sanıklarla ilgili de FETÖ'nün Türk silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen "ankesör" soruşturmasında adı geçen mahrem imam konumundaki kişilerce aranıp aranmadıkları yönünde sorgulama yapılması ve başsavcılıkça mahkemeye bilgisi verilmesine yönelik karar aldı.Dosyada emniyet görevlisi olan sanıklarla ilgili da ara karar oluşturan heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 18 Nisan 2017 tarihli, "emniyetin mahrem yapılanması" soruşturmasında, FETÖ'nun emniyet genel müdürlüğü personeliyle ilgili yaptığı fişlemeleri barındıran ve örgütten ele geçirildiği anlaşılan mikro SD kartta yapılan incelemelerin tamamının araştırılmasına karar verdi.Sanıkların FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olup olmadıkları ve örgüt içinde herhangi bir kategori veya sınıflandırma bilgilerinin bulunup bulunmadığı yönünden detaylıca araştırma isteyen heyet, sonuçların mahkemeye gönderilmesi için İstanbul Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasını karara bağladı.12 yıllık talep kabul edildiMahkeme heyeti, müdahil Dink ailesi avukatlarının, davanın görülmeye başlandığı 2007'den bu yana dile getirdiği, cinayetten önce Hrant Dink ile İstanbul Valiliğinde görüştükleri belirtilen dönemin İstanbul Valisi eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör ile bazı MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi talebini kabul etti.Dink ailesi avukatlarının tanık dinlenilmesiyle ilgili 11 Mart 2019 tarihli dilekçelerini dikkate alan heyet, Güler ve Güngör ile birlikte İstanbul Valiliğinde Hrant Dink ile yapılan görüşmede bulundukları belirtilen eski MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay ve Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz ile MİT görevlisi Handan Selçuk'un bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı.Mahkeme heyeti ayrıca, Adem Sağlam, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı, Emre Altuntaş, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur ve Adem Polat'ın da tanıklığına başvurulmasını ve bu kişilere gelecek duruşmalarda hazır olmaları için davetiye çıkarılmasını hükme bağladı.Ara karara göre Adem Sağlam, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı ve Emre Altuntaş birinci gün, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat ve Muammer Güler ikinci gün, Ergün Güngör, Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk ise üçüncü günkü duruşmalarda dinlenilecek.Tanıklığına karar verilen eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Necmettin Eren'in Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliğinde bulunduğunu belirtmesi nedeniyle yurda dönüşünün beklenilmesine karar veren heyet, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın avukatlarının, sanık hakkında davanın ortadan kaldırmasına karar verilmesi talebini de reddetti.Heyet duruşmayı sıralı yapılmak üzere 11,12 ve 13 Haziran'a erteledi.