Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2)

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDüzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi.
12.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:25
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Takibe alınarak, Akçakoca yolu üzerinde durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Düzce Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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