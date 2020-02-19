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Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ile eski Trabzon Alay Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.
Duruşmada, daha önce alınan ara kararlar doğrultusunda tanık olarak dinlenilmesine karar verilen dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel'in, Dink cinayeti faili Ogün Samast'ın Samsun otogarında yakalanması ve görüntülerinin alınmasıyla ilgili konularda bilgisine başvuruluyor.

Hrant Dink, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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