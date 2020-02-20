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Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

20.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve gazeteci Ercan Gün ile eski Trabzon Alay Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.
Duruşmada, daha önce alınan ara kararlar doğrultusunda, suç örgütü elebaşısı olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezası verilen Kürşat Yılmaz'ın tanıklığına, tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla başvuruluyor.

Hrant Dink, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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