Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada karar (2)

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Sanıklardan Erhan Tuncel, "6 mağdura karşı tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar vermek", "Hrant Dink'in öldürülmesine yardıma teşebbüs", "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından toplam 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yasin Hayal, "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı. İki sanığın ise beraatine hükmedildi.Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Tuncel'e mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Tuncel basın mensuplarının soruları üzerine, "Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.