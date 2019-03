Hrant Dink Davasında 2 Sanığa Tahliye

Kaynak: İHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan eski yarbay Muharrem Demirkale ile Ercan Gün hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, dönemin İstanbul Valisi eski İçişleri Bakanı Muammer Güler 'in tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada 85 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gündür görülmeye devam edilen davada mahkeme ara kararını açıkladı.Mahkeme heyeti ara kararda davaya ilişkin bir sonraki celsede dönemin İstanbul Valisi ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile dönemin vali yardımcısı Ergün Güngör , dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay , MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz ve MİT görevlisi Handan Selçuk 'un tanık olarak dinlenilmesini hükmetti. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.İki sanığa tahliye kararıMahkeme tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek 'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan eski yarbay Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün hakkında olağan tutukluluk süresinin tamamlanmış olması ve tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir hal bulunmaması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Mahkemenin tahliye kararına rağmen başka suçtan tutuklu bulunan iki sanık da cezaevinden çıkamayacak. - İSTANBUL