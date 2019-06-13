Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin davada aralarında Yasin Hayal
, Ogün Samast
ve Erhan Tuncel
'in bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 gün boyunca devam eden duruşmada, aralarında dönemin İstanbul Valisi
ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler
'in de olduğu tanıklar dinlendi.
Duruşmada talebi sorulan Cumhuriyet Savcısı
, aralarında Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 9 sanığın dosyasının zaman aşımının dolması ihtimali olduğu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmaması nedeniyle ayrılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verirken duruşmayı 4, 5 ve 6 Eylül
tarihlerine erteledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHAHrant Dink
, 3. Sayfa