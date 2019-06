Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

Kaynak: İHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 'in öldürülmesine ilişkin davada aralarında Yasin Hayal Ogün Samast ve Erhan Tuncel 'in bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 gün boyunca devam eden duruşmada, aralarında dönemin İstanbul Valisi ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler 'in de olduğu tanıklar dinlendi.Duruşmada talebi sorulan Cumhuriyet Savcısı , aralarında Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 9 sanığın dosyasının zaman aşımının dolması ihtimali olduğu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmaması nedeniyle ayrılmasını istedi.Mahkeme heyeti, 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verirken duruşmayı 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerine erteledi. - İSTANBUL