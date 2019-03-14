Hrant Dink Davasında İki Sanığın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün
ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin bugün görülen davada mahkeme, gazeteci Ercan Gün
ve eski yarbay Muharrem Demirkale hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı vermişti. İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına duruşma savcısı itiraz ederek, iki ismin yeniden tutuklanmasını istedi. Savcılığın itirazı üst mahkeme olan İstanbul
15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek. - İSTANBUL
İstanbul, Ercan Gün, Hrant Dink, 3. Sayfa
Kaynak: İHA