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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava tanıklar dinlendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

26.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:10Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava tanıklar dinlendi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için yarına ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve Ercan Gün SEGBİS'le bağlanırken, tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Hasan Gözalan, Dink'in öldürülmesini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Beni aradılar 'İhbar var' dediler. Trabzon'dan biri öldürmüş. O zaman öğrendim. Harekat merkezinden aradılar, ihbar tutanağını çözmem için. Ben de gidip çözdüm" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanının Mcdonalds saldırısına ve Yasin Hayal'e ilişkin bilgisi olup olmadığını sorduğu Gözalan, "Bilgim yok. Yasin Hayal'in, McDonald's bombalanmasıyla ilgili yer göstermesi sırasında ben de vardım. Yasin Hayal bizleri boş bir binaya götürdü. Bombayı o alanda denediğini söyledi. Daha sonra ise polisler tarafından tutuklandı. Çıktıktan sonra teknik takibi gündeme gelmedi" diye belirtti.
Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun, "Cinayeti televizyondan öğrendiğinizi söylediniz. Sizi kim aradı?" sorusunu cevaplayan Gözalan, arayan kişiyi tanımadığını ancak harekat merkezinden bir görevlinin kendisini aradığını ifade etti.
Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun, "İhbarın geldiği tarihten 9 gün sonra iletişim tespit tutanağının düzenlenmiş olduğu görülüyor, öncesinde bir tutanak düzenlendi mi?" sorusunu cevaplayan Gözalan, "O gün yarım saat, bir saat sonra ihbar tutanağı düzenledik. Eminim, ben çözüm yaparken Samast Samsun'da yakalanmıştı" dedi.
Bakırcıoğlu'nun, "Trabzon'da görevli olduğunuz 2004 ile 2007 yılları arasında Hrant Dink de dahil olmak üzere başka cinayet planlamasına ilişkin bilgi aldınız mı?" sorusuna ilişkin konuşan Gözalan, "Hrant Dink'in adını duymadım ama Orhan Pamuk'un adı gelmişti" diye konuştu.
Gözalan'ın ardından duruşmada tanık olarak dinlenen eski emniyet müdürü Yunus Dolar, Dink'in öldürülmesinin öncesinde Agos Gazetesi'nin önünde protestolar olduğunu belirterek, "Onlarla ilgili bir bilgim oldu. Onun dışında bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanının, "Cinayete ilişkin gelen herhangi bir ihbar var mıydı?" sorusuna ise Dolar, "Agos önündeki basın açıklamasından sonra tedbir alınması için yazı yazıldığını hatırlıyorum. Onun dışında bir şey hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.
Dolar, mahkeme başkanının kendisine sorduğu, "Hakkınızda FETÖ'den soruşturma yürütüldü mü?" sorusuna ise yürütüldüğü ve 6 gün gözaltında kaldığını ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini belirtti.
Duruşma, tanık ifadelerinin alınmasına devam edilmesi için yarına ertelendi.
(İrem Demir/İHA)

Hrant Dink, Güncel

Kaynak: İHA

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